İşaret dili kurslarına yoğun ilgi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kursların bir başlangıç olduğunu devamında ise “İşaret Dili Tiyatrosu” ve “İşaret Dili Korosu” projesini gerçekleştireceklerini söyledi.



Melikgazi Belediyesi tarafından Yaz Okulları kapsamında düzenlenen İşaret Dili Temel Eğitim Kursu’nun, 116 kursiyerin katılımıyla bir ay süreceğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, İşaret Dili Temel Eğitim Kursuna gösterilen ilgi karşısında büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.



Farklı sınıflarda ve yaşlardaki 116 kursiyerin katılımıyla başlayan kursa ilginin fazla olmasında Melikgazi Belediyesinin eğitime ve öğretime vermiş olduğu önemin büyük etkisi olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “İşaret Dili kurslarımıza işitme engellilerle iletişim kurmak isteyenler yoğun ilgi gösteriyor. Konuşma pratiği sağlanması amacına yönelik eğitimler veriliyor. Yaz Kursiyerlerin büyük bir ilgi gösterdiği İşaret Dili eğitimi, işitme engellilerin hayata katılmaları ve kendilerini ifade etmelerini sağlamak açısından büyük bir önem arz ediyor. Kurs sürecinin sonunda işaret dilini öğrenecekler, sınavı başarıyla geçenler sertifikalarını alarak bu başarılarını belgelendirecekler” dedi.





