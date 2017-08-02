Kayseri trafiğine nefes aldıracak proje



Toplam 5000 metre uzunluğunda 25 metre genişliğinde…

Şehir içi büyük yollara büyük önem verdiklerini ana artel olarak bilinen bu yolların aslında seri ve güvenli ulaşıma birçok katkısı olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak Taha Carım Bulvarı 4. Etap yol çalışmasına büyük önem veriyoruz. Toplam 5000 metre uzunluğunda 25 metre genişliğinde olan bu bulvarın açılması ile 6 mahallede trafikte rahatlama sağlanacaktır. Bu bölgede yol ile trafik akışı daha etkin, verimli ve güvenli hale getirdiği gibi bölgenin planlı yapılanmasına, modern çok katlı binaların inşaatı, dolayısı ile ekonomiye ve sosyal yaşamın değişmesine ve gelişmesine katkı sağlayacaktır. Taha Carım Bulvarı; Kazımkarabekir Mahallesi Toros Caddesi ile Esentepe Mahallesi Girneşehitler Caddesine bağlanacaktır. Dolayısı ile ilçenin batı bölümünde daha kestirme bir yoldan ulaşımını sağlayacaktır. Dolayısı ile diğer yolların yükünü hafifletecektir” dedi.



Yüksek gerilim elektrik hattı kaldırıldı…

Yol çalışması sırasında Telekom, TEK, Kayseri Gaz, KASKİ gibi alt yapı kuruluşları ile ortak çalışma yapıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Taha Carım Bulvarı 4. Etabın Melikgazi ilçesi olarak değil Kayseri şehri olarak trafikte büyük bir rahatlama ve güvenli ulaşım sağlanacağını kaydetti.





