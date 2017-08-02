Kâzımkarabekir’de kat karşılığı ihale

İlk ihale 8 Ağustos 2017 günü
İlkinin 8 Ağustos 2017 günü yapılacak Kat karşılığı ihalesinin müteahhitler için bir fırsat olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahallesi’nde 3 bloktan oluşan inşaatın kat karşılığı ihalesi sonucu müteahhitler; ruhsat, kat mülkiyeti, çevre düzenlemesi gibi işlemlerden muaf olduğunu bu açıdan maliyetin düştüğünü kaydetti.
Yenilenerek gelişen ilçe
Gerçekleştirilen kat karşılığı ihalede firmalardan teklif alınacağını ve değerlendirme komisyonunda tekliflerin inceleneceğini belirten Büyükkılıç, ihaleye katılacak firmaların şimdiden bölge hakkında bilgi almalarının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.
Kurum Haber
sayın menduh evleri yeşil alana gidenlerin evlerinide kat karşılıgı alın ve ya nakit parasını ödeyin kandırmadan ve ya mütayitleri yönlendirin talimat vererek benim evim inşaatların ortasında kaldı ne alan var ne satan bir an önce bu yeşil alanları almanız sayın başkan hizmet budur fakiri fukarayı kandırmadan bunun büyük vebali var yıldırım beyazıt mahlesi