Kâzımkarabekir’de kat karşılığı ihale

İlk ihale 8 Ağustos 2017 günü

İlkinin 8 Ağustos 2017 günü yapılacak Kat karşılığı ihalesinin müteahhitler için bir fırsat olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahallesi’nde 3 bloktan oluşan inşaatın kat karşılığı ihalesi sonucu müteahhitler; ruhsat, kat mülkiyeti, çevre düzenlemesi gibi işlemlerden muaf olduğunu bu açıdan maliyetin düştüğünü kaydetti.

Yenilenerek gelişen ilçe

Gerçekleştirilen kat karşılığı ihalede firmalardan teklif alınacağını ve değerlendirme komisyonunda tekliflerin inceleneceğini belirten Büyükkılıç, ihaleye katılacak firmaların şimdiden bölge hakkında bilgi almalarının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kurum Haber