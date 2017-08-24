Her yer Melikgazi yatırım ve hizmetleri ile ...
Çevre ve Temizlik İşleri, Fen ile Zabıta Müdürlüklerinde kullanılmak üzere araç satın alınacağını belirten Başkan Büyükkılıç “Melikgazi İlçesi hem yerleşim alanı bakımından planlı bir şekilde büyümekte olup her geçen gün yeni yollar açılmaktadır. Kayserimizin % 50’sini barındıran Melikgazi Belediyesi olarak, Kayserili hemşerilerimize daha etkin, seri ve verimli hizmet sunabilmek için ihtiyaç duyuldukça yeni araçlar alarak araç parkımızı genişletiyoruz. Özellikle Temizlik, Zabıta ve Fen işleri müdürlüklerinde denetim ve hizmet takibi için kullanılmak üzere 10 adet panel tip ve pick-up araç satın alınacaktır. Özel sektörce yapılan bu işlerde belediyemiz denetim işini takip etmektedir. Bu açıdan denetleyen bir kurum olarak hizmetin aksamaması, takip edilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi için yeni araçlar satın almamız gerekmektedir” dedi
İhale ile Satın Alınacak.
10 adet panel ve pick-up tip aracı alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile satın alınacağını ifada eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, ihale ile ilgili tüm bilgilerin belediye’nin www.melikgazi-bld.gov.tr Web adresinde yer aldığını sözlerine ekledi.
Melikgazi Belediyesi 10 adet araç alacak
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, günden güne büyüyen ve gelişen Melikgazi İlçesine daha etkin, verimli ve seri hizmet sunabilmek amacı ile motorize araç parkını her geçen gün yeni satın alınan araçlarla genişletildiğini söyledi.
24 Ağustos 2017 Perşembe 19:42
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:Melikgazi BelediyesiARAÇYeni AraçMemduh Büyükkılıç
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.