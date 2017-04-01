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Melikgazi Belediyesi 11 ayrı yatırımı hizmete sunacak

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla kentte yapımı tamamlanan yatırım ve tesislerin toplu açılışının gerçekleştirileceğini söyledi.

Melikgazi Belediyesi 11 ayrı yatırımı hizmete sunacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla kentte toplu açılışı yapılacak Melikgazi Belediyesi’nin yatırım ve tesislerin toplam maliyetinin yaklaşık 20 milyon 323 bin lira olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, “Toplam yatırımlar içerisinde 11 ayrı yatırım ve tesisleri ile Melikgazi Belediyesi’nin yatırımı 20 milyon liradır. Toplu açılış yapılan yatırım ve tesisler içerisinde 4 sosyal ve spor tesisi, 3 tarihi mekanların onarımı, 2 kapılı semt pazaryeri ve 1 semt sağlık merkezi ile 1 çok amaçlı ve büyük ölçekli park bulunmaktadır” dedi.
Yatırım ve tesislerin hayırlı olmasını temennisinde bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri’deki belediye yatırımlarının bir şehri nasıl geliştirdiğini, güzelleştirdiğini ve dolayısı ile hem bölge, hem de ülke geneline katkı sağladığını, Kayseri Belediye Modeli ile bir kez daha gündeme geldiğini sözlerine ekledi.
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