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Melikgazi Belediyesi ambalaj atığı toplama aracı satın alacak

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, halk ve çevre sağlına büyük önem verdiklerini ve bu neden ile temizlik ve geri dönüşüm çalışmasının daha etkin ve verimli olabilmesi için ambalaj atığı toplama aracı satın alacaklarını bildirdi.

Melikgazi Belediyesi ambalaj atığı toplama aracı satın alacak
Çevre Temizlik vergilerinin yine çevre temizliği ve çevre güzelleştirmesinde hizmet olarak ilçe halkına geri yansıdığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 3 ayrı tipte ve hacim de Ambalaj atığı toplam aracı alacaklarını belirtti.
Atıkların geri toplanılması çalışmasını 2002 yılından beri başarı ile gerçekleştirdiklerini hatırlatan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu;
”Kayseri bir ticaret ve esnaf şehridir. Bu açıdan her gün çok miktarda ambalaj atığı çarşı içerisinden toplanılmaktadır. Ancak genel atıklar ile ambalaj atıkların ayrı olarak toplanılması daha ekonomik olup aynı zamanda iş kaybı önlenecektir. Bu açıdan hemşerilerimizin ödemiş olduğu çevre temizlik vergileri ile 3 adet 20 m'lük ve 6 adet 13 m'lük, toplam 9 adet ambalaj atığı toplama aracı satın alınacaktır. Bu araçlar ilimizde ilk kez hizmet verecek olup yine referans belediye olduğumuzu bir kez daha deklare etmiş olacağız. Araçların alımı için 10 Mart 2017 günü belediyemiz İhale salonunda ihale yapılacaktır’’

İHA

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