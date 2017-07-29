 Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi tarafından ''Çocuk Şenliği'' programı düzenlendi. 

Gültepe Parkı'nda düzenlenen ve 3 bin yaz okulu öğrencisinin katıldığı etkinlik, öğrenci Fatih Kılıç'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.Kaymakam Erkaya Yırık, yaptığı konuşmada, çocukların paylaşımda hak sahibi olduğu ve çocukların sevindirildiği programın hep beraber yaşandığını söyledi.Belediyenin vatandaşları küçüğünden büyüğüne, yaşlısından gencine mahalli iştirak ölçüsünde her zaman düşünen bir anlayışa sahip olduğunu belirten Yırık, şöyle konuştu:"Bugün burada uzun süren bir çalışmanın, bir eğlencenin, bir gayretin ürünlerini çocuklarımız topluyor. Belediye başkanımızın hafta sonları çocuklarımızla beraber meclis toplantılarına, meclis kahvaltılarına, meclis programlarına ve onlara katıldığını şahit olarak görüyorum. Eğer ilçemiz bunları yapıyorsa referans ilçedir.''Melikgazi Belediye Başkan Büyükkılıç ise, sosyal, kültürel, eğitim ve sportif alanda gençlere ve çocuklara her türlü hizmeti yapmanın asli görevleri olduğunu ifade etti.Büyükkılıç, "Bizler bu yaz döneminde hem sevinerek, hem oynayarak, hem gülerek, hem eğlenerek, çocuklarımız bir şeyler öğrensin, sosyal yönleri gelişsin, fiziki yönleri gelişsin, dolayısıyla toplum içerisinde çekingen ürkek değil, gayretli, çalışkan, ben de varım anlayışı ile koşuşturan sevgili yavrularımız oluşsun istiyoruz.'' ifadesini kullandı.