Melikgazi Belediyesi'nde ikramiye sevinci

Melikgazi Belediyesi olarak çalışanların maaş, ikramiye ve diğer alacaklarını her zaman tam ve zamanın da ödediklerini hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı öncesi çalışanların tamamına maaşlarının ödendiğini ayrıca işçi statüsünde çalışların devlet ikramiyelerin verildiğini kaydetti.

Kayseri nüfusunun yarısına hizmet verdiklerini, şehrin ekonomik ve üretim tesislerinin yer aldığı, alış veriş merkezlerin odağı durumundaki Melikgazi ilçesinin her geçen gün planlı bir şekilde geliştiğini ve büyüdüğünü ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “ Örnek ve referans belediye çalışmalarında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Her geçen büyüyen ve gelişen ilçemizde daha seri, etkin ve verimli aynı zamanda kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz. Bu bayram da vardiya usulü görev yapacak tüm ekip çalışanlarına teşekkür ediyor. Bayramlarını kutluyorum. 6772 Sayılı Kanuna istinaden devlet ikramiyesinin 2. ödemesinin bayram öncesi hesaplarına yatırıldı. Belediyemizde toplam 155 işçi statüsünde çalışanımıza toplam 170.000-TL ödeme yapılarak bayram alış verişlerine katkı sağlandı“ dedi.

İHA