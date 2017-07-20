MELİKGAZİ BELEDİYESİ'NDE KORKUTAN PATLAMA
Edinilen bilgiye göre Melikgazi Belediyesi hizmet binası önünde doğalgaz borusunda bir patlama meydana geldi.
20 Temmuz 2017 Perşembe 14:13
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