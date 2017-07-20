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MELİKGAZİ BELEDİYESİ'NDE KORKUTAN PATLAMA

Edinilen bilgiye göre Melikgazi Belediyesi hizmet binası önünde doğalgaz borusunda bir patlama meydana geldi.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ'NDE KORKUTAN PATLAMA

Öğle saatlerinde yaşanan olayda Melikgazi Belediyesi binası önünde doğalgaz tesisatında bir patlama meydana geldi. Bina içerisinde bulunan insanların ivedilikle tahliye edildiği öğrenildi. Sıkıntının giderilmesi için çalışmalar başlatıldı. 
Kayseri Gündem

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Anahtar Kelimeler:
MelikgaziDoğalgaz
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