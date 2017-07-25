Melikgazi Belediyesi'nden duvarlara çiçek panosu

Şehir merkezi olarak bilinen alanlarda toplam 45 kavşak bulunduğunu, 23 çiçek havuzu, 34 çiçek parkı ve bahçesi ile şehri adete çiçeklerle bezediklerini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, mevsimin özelliğine göre ekimi yapılan çiçeklerin insan psikoloji üzerinde bir rahatlama ve huzur verdiğini kaydetti. Melikgazi Belediyesi Hizmet binası batı bölümünde yer alan ana giriş tarafındaki duvarda 7 metreye 5 metrelik bahçe oluşturduklarını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, duvara monteli özel saksıları olan bu duvar çiçek bahçesinde mevsimlik çiçekler ile süsleme yapıldığını bildirdi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç çiçeklerin vatandaşlarca kollanıp korunduğunu, bunun da kentlilik bilincinin artığının bir göstergesi olduğu sözlerine ekledi.