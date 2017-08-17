Melikgazi Belediyesi'nden halk pikniğine davet

Kalabalık Halk kitlelerini bir araya getiren bu tür etkinlikler ile aynı bölgede ve mahalle de yaşayan birey ve aileleri ortak kültür de buluşturduklarını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, HALK PİKNİKLERİ ile toplumda tanışma, kaynaşma ve dostluk bağlarını güçlendirerek Huzur Şehri Kayseri’de bireyler arasında sevgi yumağı oluşmasına vesile olduklarını kaydetti.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Ağustos 2017 Cuma günü saat:11.00’de başlayacak olan HALK PİKNİĞİN de katılımcılara belediyenin ikramlarda bulunacağını, çocuklara sürprizler yapılacağını ve sonuçta hoşça vakit geçirmelerini sağlayacaklarını belirterek, herkesin HALK PİKNİĞİNE davetli olduğunu sözlerine ekledi.

İHA