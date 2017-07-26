Melikgazi Belediyesi'nden Yaz Okulu Çocuk Şenliği

Melikgazi Belediyesince şehrin 15 ayrı mahallesinde yer alan sosyal ve spor tesislerinde yaz okulu öğrencilerin gönüllerince eğlenirken hem eğitildiklerini hem de öğrendiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Çocuk Meclisi yaz etkinliğinin ilkinin 28 Temmuz 2017 Gültepe Parkında yapılacağını kaydetti. Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi Yaz Okulu etkinlikleri ile bir bakıma toplumun değerlerinin paylaşıldığını ailelerin çocukların vasıtası ile kaynaştığını İfade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu;

"Çocukların yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirmelerine ve eğlenirken öğrenmelerine imksn sağlamak amacıyla yaz okullarını her yıl açıyoruz. Çünkü çocuklarımızı ve gençlerimizi çok önemsiyoruz. Bu seneki yaz okulumuz ise 15 ayrı sosyal ve spor tesisimizde 3 ayrı kategoride toplam 15 branşta kurs açtık. Öğrencilerimiz çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Bunlardan ilki 28 Temmuz 2017 Cuma günü Gültepe Parkında Saat 11:00’de yapılacaktır. Yaz Okulu şenliğine tüm halkımız davetlidir. Çünkü bu kurs etkinlikleri aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin bir vesilesi olduğu gibi aynı zamanda kanıtıdır.”

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, yaz okulunun aynı zamanda çocukların kişisel gelişimini sağlayacak olan değerler eğitimi, liderlik eğitimi, kişisel gelişim, sosyal hayatta iletişim gibi özel derslerin yer aldığını sözlerine ekledi.

İHA