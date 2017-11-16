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Melikgazi Belediyesi'nin projeleri ödüllendirildi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği’nin 15-16 Kasım Tarihleri arasında yapılan Antalya Bölge Toplantısında Melikgazi Belediyesince başarı ile uygulanmış projeler kapsamında Kazancılar Çarşısı Üst Örtü, Germir Mahallesi Projesi, Cami ve Mescitlerin onarımı ile Gülük Evi restorasyonu çalışmalarının ödüllendirildiğini söyledi.

Melikgazi Belediyesi'nin projeleri ödüllendirildi
Gelecek nesillere bırakılacak kültür mirası
Melikgazi Kazancılar Çarşısı Üst Örtü, Germir Mahallesi Projesi, Cami ve Mescitlerin onarımı ile Gülük Evi restorasyonu çalışmaları ile Kayseri de kültür ve sanatının gelecek nesillere aktırıldığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Antalya ilinde açılan YAPEX Restorasyon; “KÜLTÜR BULAŞMASI” fuarında MELİKGAZİ Belediyesince Jüri Özel Ödülü alan eserlerin hem proje hem de maketlerinin sergilendiğini kaydetti.
Kayseri tarihi varlıkları içerisinde yer alan ve Kayseri tarihinde önemli yeri olan yapı ve eserlerin; yapılış yılı, mimarisi, zamanın mimari tekniği, sanatsal yapısı, sosyal işlevi, sosyal hayatı yönlendirmesi ve katkısının Anadolu tarihi için önemli olduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:
tarihi, mimari yapısı, kullanılan malzeme,sosyal işlevi ile
"Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içersinde yer alan tarihi yapılara önem veriyoruz. Çünkü bu yapılar Kayseri’nin olduğu kadar Anadolu’nun bir kültür mirasıdır. Bu neden ile koruma planları oluşturuyor sonra da aslına uygun olarak onarıyoruz. Son olarak da günümüze kazandırarak hizmete sunuyoruz. 2016 yılında başlatılan çalışma ile bugüne kadar 16 eseri aslına uygun onararak hizmete sunduk. Gelecek kuşaklara örnek gösterilecek miras bırakıyoruz. Bu; uygulaması başarı ile tamamlanmış projelerimiz, Tarihi Kentler Birliğinin Adana İli toplantısında slaytlar eşliğinde anlatıldı ve örnek gösterildi. 4 proje ve çalışmamız jüri özel ödülü almıştı; fuarda bu eserlerin projesi ve maketleri sergilenmekte, slayt eşliğinde sunumu yapılmaktadır.”
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