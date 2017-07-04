Melikgazi Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Aşırı sıcakların devam ettiği şu günlerde Melikgazi Belediyesi, hayata geçirdiği bir proje ile hem doğaya hem hayvanlara sahip çıkıyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, doğal kaynakların daha verimli ve tasarruflu kullanımını sağlamak amacı ile başlatılan bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarına yeni bir uygulamalı görsel etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Geri dönüşüm kampanyasına dikkat çekmek ve farklılık oluşturmak için yeni tasarım çöp toplama kumbaraları oluşturduklarını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, görüntüsü ve tasarımı ile pet şişeye benzeyen yeni pet şişe kumbaralarının 3 farklı boyuttan oluştuğunu kaydetti.

Melikgazi Belediyesi olarak 15 yıldır başarı ve örnek teşkil eden bir geri dönüşüm çalışması gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç “Çevre ve doğa korunması ile çevre ve görüntü kirliliğin önlenmesi konularında Melikgazi Belediyesi çalışmaları ile her zaman örnek teşkil etmiştir. Öncelikle bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarımız başarı sağlamış olup, Melikgazililer artık birer çevreci birey olmuşlardır. Belediye olarak yeni bir görsel uygulamalı ve iki faydalı bir çalışma yaptık. Hem pet şişelerini toplarken değer taraftan kuşlara suluk oluşturduk. Kumbaraların yan taraflarında suluk bulunmaktadır. Bu suluklardan sıcak havalarda özellikle kuşlar için su biriktirilmektedir. Özellikle büyük parklarda suluklu kumbaralar yerleştirilirken yaya yollarında sadece kumbara monte edilmiştir ” dedi.





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