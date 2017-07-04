Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Melikgazi Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Melikgazi Belediyesi’nin “Pet şişeler geri dönüşüme, kalan sular sokak hayvanlarına” sloganıyla hayata geçirdiği proje vatandaşlardan tam not aldı.

Melikgazi Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Aşırı sıcakların devam ettiği şu günlerde Melikgazi Belediyesi, hayata geçirdiği bir proje ile hem doğaya hem hayvanlara sahip çıkıyor.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, doğal kaynakların daha verimli ve tasarruflu kullanımını sağlamak amacı ile başlatılan bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarına yeni bir uygulamalı görsel etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Geri dönüşüm kampanyasına dikkat çekmek ve farklılık oluşturmak için yeni tasarım çöp toplama kumbaraları oluşturduklarını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, görüntüsü ve tasarımı ile pet şişeye benzeyen yeni pet şişe kumbaralarının 3 farklı boyuttan oluştuğunu kaydetti.
Melikgazi Belediyesi olarak 15 yıldır başarı ve örnek teşkil eden bir geri dönüşüm çalışması gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç “Çevre ve doğa korunması ile çevre ve görüntü kirliliğin önlenmesi konularında Melikgazi Belediyesi çalışmaları ile her zaman örnek teşkil etmiştir. Öncelikle bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarımız başarı sağlamış olup, Melikgazililer artık birer çevreci birey olmuşlardır. Belediye olarak yeni bir görsel uygulamalı ve iki faydalı bir çalışma yaptık. Hem pet şişelerini toplarken değer taraftan kuşlara suluk oluşturduk. Kumbaraların yan taraflarında suluk bulunmaktadır. Bu suluklardan sıcak havalarda özellikle kuşlar için su biriktirilmektedir. Özellikle büyük parklarda suluklu kumbaralar yerleştirilirken yaya yollarında sadece kumbara monte edilmiştir ” dedi.


Kurum Haberi
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.