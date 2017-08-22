Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Melikgazi Belediyesi sporu mahallelere taşıdı

Melikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç’ın başlattığı ‘Seyirci Değil Sporcu Yetiştiriyoruz’ etkinliği mahallelere yayıldı.

Melikgazi Belediyesi sporu mahallelere taşıdı
Melikgazili vatandaşların sporu bilinçli bir şekilde yapmaları için çalışan Melikgazi Belediyesi'nin başlattığı ‘Seyirci Değil Sporcu Yetiştiriyoruz’etkinliğinde ayrıca her sabah parklarda Sabah 07.00 - 09.00 saatleri arasında gerçekleşen sabah yürüyüşlerine etkinliğe bölge sakinleri yoğun ilgi gösteriyor.
Melikgazi Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, sporun bilinçli şekilde yapılmaması halinde yaralanmalardan hayati tehlikeye varan olumsuzluklara yol açabileceğinin altını çizerek sporun uzman eğitmenlerin eşliğinde yapılması halinde özellikle belirli bir yaşın üstündeki vatandaşlar için daha faydalı olacağını söyledi.
Vatandaşların bilinçli bir şekilde spor yapmalarını hedefleyen etkinlik çerçevesinde Melikgazi Belediyesi 81 mahallede 86 açık fitness alanı, 107 açık alan basketbol ve futbol sahası, 18 spor sahası, 2 yüzme havuzu ile 76 okul sahası ve 8 okul spor salonuna destek verdi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.