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Melikgazi Belediyesinden kurban kesim kursu

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları olarak küçük ve büyükbaş hayvan (kurban) kesimi kursu açtıklarını söyledi.

Melikgazi Belediyesinden kurban kesim kursu
Kayseri ilinin ekonomisi, esnaf ve ticaret hacmi ile bir bölge şehir merkezi haline geldiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Kayseri artık bir bölge şehri ise bunun gerekleri yerine getirilmelidir. Kayseri ilinde özellikle pastırma ve sucuk hem yöresel hem de ekonomik değeri olan ürünlerdir. Bu mesleğin temelini ise canlı hayvan kesemi oluşturmaktadır. Ayrıca her yıl kurban bayramlarında kasap sendromu yaşamamak için küçük ve büyükbaş hayvan (kurban) kesimi kursu açtık. Şimdi sıra kurslara katılmak isteyenler için kayıt işlemlerindedir. 3 grup halinde gerçekleştirilecek küçük ve büyükbaş hayvan (kurban) kesimi kursu saat 18.00 ile 22.00 arasında önce teorik ve uygulamalı olarak verilecektir” dedi.
Küçük ve büyükbaş hayvan (kurban) kesimi kurslarının 3 ayrı grupta Necip Fazıl Kısakürek Sosyal tesislerinde verileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, kurslara katılmak isteyenlerin 0352 252 13 33 no’lu telefonu arayabileceklerini sözlerine ekledi.
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