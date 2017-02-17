Melikgazi Belediyesinden mesleki ve teknik eğitime tam destek

Toplantıya katılan Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri Melikgazi ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Başkanlığında yapılan toplantıya kurumlar ve özel sektörden birçok temsilcinin bulunduğunu ancak sadece Melikgazi Belediyesin iştirak ettiği bu toplantı da teknik eğitime yapılacak çalışma ve yatırımlar için bir protokol imzalandığını kaydetti.

Kayseri Yapı Sanat Okulu yapılan çalışma ile 15 yıldır Melikgazi Belediyesi olarak fayansçılık, inşaat demirciliği, su tesisatçılığı, inşat kalıpçılığı gibi mesleki kursları düzenlediklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğitim kurum ve kuruluşların yetkilileri ile mesleki ve teknik eğitim gören öğrencileri istihdam eden özel sektör temsilleri toplantı düzenlendi. Bu toplantı da tek belediye olarak iştirak ettik. Her zaman olduğu gibi yine Melikgazi Belediyesi olarak üzerine düşeni fazlası ile yatırım ve hizmet sunacağını yazılı bildirdik. Melikgazi zaten eğitim ve eğitimcinin adresi ve merkezidir. Bunu da birçok tescillemiştir. Bu çalışma ile mesleki ve teknik okullarda okuyan öğrencilerimize belediyemizde staj imkanı sağlanacaktır. Bu öğrencilere bire bir uygulamalı eğitimlerini belediye de yapmalarına imkan tanınacaktır. Bu çalışma ile hem eğitime, hem istihdama hem de geleceğe yatırım ve hizmet sunulmuş olunacaktır”

Sanayi gelişimin mesleki ve teknik eğitim ile başladığını ve özellikle sanayi kuruluşlarında teknisyenlere büyük iş düştüğünü belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, 4 kamu kurumu, 12 mesleki oda, 14 özel sektör temsilcisinin katıldığı toplantıda yapılan protokol ile bundan böyle Kayseri’de eğitim gören mesleki ve teknik öğrencilerin artık yalnız olmadığını sözlerine ekledi.

İHA