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Melikgazi Belediyesinden ücretsiz internet hizmeti

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi belediyesi olarak vatandaşların yoğun olarak bulunduğu sosyal ve spor tesisleri, parklar ile pazaryerlerinde kablosuz internet ağı sistemi olan WİFİ hizmeti verdiğini söyledi.

Melikgazi Belediyesinden ücretsiz internet hizmeti
İlk etapta 5 ayrı kamu alanında bulunan WİFİ hizmetinin şu anda 28 ayrı kamu alanında hizmet sunulduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “2015 yılından sonra kablosuz iletişim artık toplumun vazgeçilmez günlük yaşamından bir hizmet olmuştur. Bu açıdan toplumun ihtiyaçlarını karşılamakla görevli belediyeler bu yönde çalışmalar yapmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak 11 sosyal ve spor tesislerimizde, 9 büyük ölçekli ve çok amaçlı park ile 6 kapalı semt pazaryerimizde kablosuz WİFİ hizmeti sunuyoruz. Şu anda zabıta merkezleri başta olmak üzere 22 ayrı merkezde kablosuz internet bağlantısı için çalışma yapıyoruz. Hedefimiz 2019 yılında tüm park, tesis ve kamu alanlarında kablosuz internet hizmeti sunmaktadır” dedi.
Çocukların, öğrencilerin, esnafın, internet hizmeti verilen bir alanda oturduğu zaman cep telefonu, tablet, dizüstü ve bilgisayarı üzerindenücretsiz internete bağlanacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Wifi hizmet ağının çok rağbet gördüğünü ve yararlananlara hayırlı olun temennisinde bulunduğunu sözlerine ekledi.
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