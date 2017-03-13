Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Melikgazi'de afiş kirliliği temizlenecek

Melikgazi İlçesinde izinsiz yapıştırılan afiş ve benzeri materyaller sıcak su buhar araçlarıyla temizleneceğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, çevre ve görüntü kirliliğinde taviz olmayacağını söyledi.

Melikgazi'de afiş kirliliği temizlenecek
Melikgazi Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüklerine bağlı ekiplerin, ilçenin cadde ve sokaklarında görüntü kirliliğine neden olan afişleri ve benzeri materyalleri temizlemek için ortak çalışacaklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, elektrik direkleri, panolar ve açık alanlardaki özel kişilere ait duvarlara yapıştırılan tüm izinsiz afişlerin tespit edilerek temizleneceğini bildirdi.
Duvarlara kontrolsüz yapıştırılan afişler ile sprey boyalar ile yazılanlarında temizleneceğini kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, vatandaşların daha sağlıklı yaşaması için temiz bir çevrenin oluşturulması gerektiğini vurguladı.
Başkan Memduh Büyükkılıç, Vatandaşlardan kendi alanlarına bu afişleri asanlara müsaade etmemesini isteyenler ekipleri, gerektiğinde “252 13 33” hattını arayabileceklerini sözlerine ekledi
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.