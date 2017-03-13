Melikgazi'de afiş kirliliği temizlenecek

Melikgazi Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüklerine bağlı ekiplerin, ilçenin cadde ve sokaklarında görüntü kirliliğine neden olan afişleri ve benzeri materyalleri temizlemek için ortak çalışacaklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, elektrik direkleri, panolar ve açık alanlardaki özel kişilere ait duvarlara yapıştırılan tüm izinsiz afişlerin tespit edilerek temizleneceğini bildirdi.

Duvarlara kontrolsüz yapıştırılan afişler ile sprey boyalar ile yazılanlarında temizleneceğini kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, vatandaşların daha sağlıklı yaşaması için temiz bir çevrenin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Vatandaşlardan kendi alanlarına bu afişleri asanlara müsaade etmemesini isteyenler ekipleri, gerektiğinde “252 13 33” hattını arayabileceklerini sözlerine ekledi