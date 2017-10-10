“Melikgazi de haftada 28 pazaryeri açılıyor”

Alt yapısı ve ışıklandırmaları olan nezih semt pazaryerlerinin Melikgazi Belediyesince inşa edilerek hizmete sunulduğunu hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 29 semt pazaryerinin 19 kapalı, 9’unun ise açık alan olduğunu belirtti.

Ayrıca pazar yerlerinin güneş enerji paneli ile ışıklandırılmasının güneşten sağlandığını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:



“Melikgazi ilçesi 550 bin nüfusa sahip bir ilçedir. Gündüzleri aktif nüfus 600 bini geçmektedir. Kayseri’nin ticareti, alış verişi, bankaları, finans merkezleri ve üretim alanları Melikgazi Bölgesindedir. Dolayısı ile alış verişin merkezidir. Belediye olarak ilk etapta Pazar yerlerini iyileştirdik. Sonrada her Pazar yerini nezih ve çok amaçlı pazaryerleri haline getirdik. 19 Pazaryeri haftanın bir günü Pazar yeri olarak hizmet verirken diğer günlerde de otopark, basketbol alanı, sosyal alan, çocuk alanı olarak hizmet vermektedir. Bu açıdan semt pazaryerlerini önemsiyoruz. Pazar yerlerinde denetimlerimiz sürekli olup, Meyveciler, Sebzeciler Ve Pazarcılar Odası ile sürekli irtibat halindeyiz. 9 semt Pazar yerimiz açık alan olup, düzenli ve her esnafın yerleri belirlidir. Kısacası Melikgazi semt Pazaryerleri eziyet değil nezih ve modern yerlerdir. Hem tüketiciler hem de esnaf için özel yerlerdir”



Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 2018 yılı içerisinde iki kapalı semt pazaryeri için saha ve proje çalışmalarına başlanıldığını sözlerine ekledi.