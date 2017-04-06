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Melikgazi'deki binalarda kimlik kartı zorunluluğu

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçedeki binaların enerjiyi daha verimli ve tasarruflu kullanımı için kimlik kartı bulundurma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Melikgazi'deki binalarda kimlik kartı zorunluluğu
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Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, enerjide tasarruf sağlanması için binalarda mesken ruhsatı aşamasında dış yalıtım testi yaparak enerji kimlik belgesi istendiğini belirtti.
Binalarda ısı yalıtımının sadece enerjide tasarruf sağlamadığını, ayrıca yaz aylarında sıcağı duvardan geçirmeyerek evi serin tuttuğunu ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Çevre ve doğa dostu bir belediyeyiz. Enerjinin doğal kaynaklardan tedarik edildiğinden dolayı bu kaynakları tasarruflu kullanmalıyız. Bu amaçla binalarda enerji kimlik belgesi verilerek binalarda bir bakıma rekabeti oluşturuyoruz. Binalarda ısı yalıtımı yapılmasıyla hem kış aylarında az enerji tüketilecek ve daha ekonomik ısınma sağlanacak, hem yaz aylarında daha serin olacak. Ayrıca evlerin mali değerini de artmaktadır. Enerji kimlik belgesi ısı yalıtımı yapılmış binalara verilmektedir. Bunun için öncelikle ilçenin bina haritası çıkarıldı. Ev satın almak isteyenler evlerin enerji kimliğe bakarak ısı yalıtımı konusunda bilgi sahibi olacak ve yakıt harcamasını öğrenebilecektir."
Kurum Haberi
 
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