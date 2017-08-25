Melikgazi'den okullara hizmet

Melikgazi Belediyesi, ilçede bulunan okullarda bakım, onarım ve tamirat desteği sağlıyor. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı öncesi okullarda başlatılan ilaçlama, boyama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Belediye tarafından gerçekleşen çalışmalarda öğrencilerin sağlıklı, modern ve bakımlı ortamlarda eğitim almaları amaçlanıyor.

Okulların dış yalıtım, boyama çalışması yanında ilaçlama, bahçe temizliği, spor aletlerin yenilenmesi, spor sahaların bakımı gibi çalışmalar ile eğitime destek verdiklerini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Eğitime destek hizmetlerimiz kapsamında yürütülen faaliyetlerimizden dolayı iki kez hayırseverlik ödülü aldık. İlçe sınırları içerisinde hizmet vermediğimiz, yatırım yapmadığımız okul yoktur. Yani tüm eğitim yuvalarımızda biz varız. Bu kapsamda ilçemizde bulunan okulları, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılına hazırlıyor, öğrencilerimize daha bakımlı ortamlar sağlıyoruz. Bu yaz tatilinde 25 okulda engelli rampası, dış cephe boya ve yalıtım, iç cephe boyası, çatı onarımı ve bahçe düzenlemesi gibi çalışma gerçekleştirdik. Belediye olarak eğitim yuvalarına olan desteklerimizi her geçen gün daha çok arttıracağız" dedi.

Eğitime ve Öğretime yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı öğrencilerin gülümsemesinin çok anlamlı olduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye olarak eğitim k