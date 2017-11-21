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Melikgazi'den taş restoratörü kursu

Melikgazi Belediyesi tarafından meslek edindirme kursları kapsamında açılan Meslek Edindirme Kurslarına yoğun ilgi gösteriliyor.

Melikgazi'den taş restoratörü kursu
Ağırnas gibi taş ustaların adeta merkezi olan ve taşa hayat veren, dededen toruna geçen bir mesleği yüzyıllardır icra eden bir merkezde bölgeye özgü TAŞ RESTORATÖRÜ kursu açtıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, taş ustası Koca Mimar Sinan’ın torunlarının şimdi artık bu işin okulunda eğitim alacaklarını söyledi.
Derslerin öncelikle teorik olarak verileceğini ve sonra uygulamalı olarak devam edecek olan bu kurslara müracaatların başladığını ifade eden Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mel-Mek tarafından verilen meslek edindirme kurslarının ücretsiz olduğunu kaydetti.
Melikgazi Belediyesi Meslek Kurslarının ilk dönem yani sonbahar dönemi kayıtların devam ettiğini, yer dönem 4 bin civarında bireye kurs bitirme belgesi verdiklerini hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 sosyal ve spor tesislerinde verilen 104 ayrı branştaki meslek kurslarının aynı zamanda işgücüne katkısı olduğunu gibi, ekonomiye ve sosyal gelişime de destek sağladığını sözlerine ekledi.
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