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Melikgazi düğün sezonunu başlattı

Melikgazi Belediyesince iki düğün salonun inşaatının bitirilerek tesis olarak hizmete sunduklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Yıldırım Beyazıt ile Osmanlı Mahallelerinde yer alan düğün salonlarının her yıl yüzlerce düğüne ev sahipliği yaptığını ve bu yıl da her türlü nişan ve düğün merasimleri için randevu alınabilineceğini bildirdi.

Melikgazi düğün sezonunu başlattı
Salon kiralarının Belediye Encümen Kararları ile belirlendiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, ilçenin her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini bu tür sosyal bir hizmeti belediye olarak üstlendiklerini belirtti.
Melikgazi Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu çalışma, hizmet ve yatırımlar ile adeta ilçenin bir kimlik kazanarak markalaştığını ve şehir merkezine uzak olan bölgelerde düğün salonu yaparak işletmeye açtıklarını kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Melikgazi Belediyesi olarak ilçenin muhtelif semtlerinde sosyal ve kültür tesisleri inşa ettik. Bununla yetinmeyip özellikle şehir merkezine uzak olan semtlere düğün salonları inşa ederek sosyal belediyecilik ilkesini yerine getirdik. Çünkü bu hizmet sektörü sosyal bir olgu olup mutlaka yerine getirilmeliydi. Bizde Yıldırım Beyazıt Mahallesi ile Osmanlı Mahallesine birer düğün salonu inşa ettik. Mahalle halkının isteği üzerinde işletmesini belediye olarak üstlendik. Fiyatlar encümen kararı ile belirtendi. Düğün salonları kiralamak isteyenler saat 12.00-16.00 ve saat:19.00-24.00 arası kiralayabileceklerdir. Yani günde iki mutluluğa ev sahipliği yapılacaktır. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle nişan, düğün, sünnet gibi merasimlerin merkezi Melikgazi Belediyesi’dir”
Kurum Haberi
 
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