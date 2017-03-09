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Melikgazi Kız Öğrenci Yurdu’nda kutlama

YURTKUR Kayseri Melikgazi Kız Öğrenci Yurdu’nda 8 Mart Dünya kadınlar Günü kutlaması yapıldı. Bol müzikli gecede öğrenciler doyasıya eğlendi. Daha sonra Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Mahmut Şahin’de öğrencilerle tüketici hakları konusunda bilgilendirdi.

Melikgazi Kız Öğrenci Yurdu’nda kutlama
Melikgazi Kız Öğrenci Yurdu Konferans Salonu’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması yapıldı. Üniversite öğrencilerinden oluşan Maço Bant Müzik Grubu, öğrencilere bir konser verdi. Salonu dolduran öğrenciler doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Eğlencenin ardından Tüketiciler Birliği Derneği Kayseri Şube Başkanı Mahmut Şahin, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Tüketicilerin hakları konusunda önemli bilgiler veren Şahin, çözüm yolları hakkında öğrencilere yol gösterdi. Programın hemen ardından Yurt öğrencileri ile yurt yönetimi birlikte pasta kesti. Ayrıca, yurt yönetimi tarafından öğrencilere karanfil dağıtıldı.
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