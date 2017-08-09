Melikgazi Meclisi 60 maddeyi görüştü



Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, başkanlığında toplanan Ağustos ayı olağan meclis toplantısında yer alan maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı. 39 madde oylanırken, 21 gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi.

Başkan Büyükkılıç, “Meclisimizce şehrin ekonomik gelişmesine ve imar hareketliğine hız kazandıran gündem maddeleri yine oybirliği ile onaylandı. Söz konusu, vatandaşa hizmet ve yatırım olunca meclis kararları hızlı bir şekilde değerlendirilmekte ve oylanmaktadır. Bugün alınan kararlarımızın tamamı oybirliği ile alınmıştır. Bundan dolayı şehrimiz ve ülkemizin geleceği, birlik ve beraberliğimiz adına meclis üyelerimizden teşekkür ediyorum.” dedi

60 gündem maddesinden; 6 maddesinin idari ve 54 maddesinin ise imar planlama ve tadilatı ile ilgili olduğu belirten Başkan Büyükkılıç, Melikgazi bölgesindeki yer alan alanlarda imardaki planlı ve sağlıklı şehirleşmenin uzun dönem de modern, yeşillikler içinde ve planlı bir şehir yaşamı olarak halka yansıyacağını kaydetti.

Kurum Haberi

