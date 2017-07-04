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Melikgazi Meclisi imar tadilatını onayladı

Melikgazi Belediye Meclisi 2017 yılı Temmuz ayı meclis toplantısını yaptı. Meclis gündeminde 23’ü ek olmak üzere toplam 46 gündem maddesi görüşüldü.

Melikgazi Meclisi imar tadilatını onayladı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, başkanlığında toplanan Temmuz ayı olağan meclis toplantısında yer alan maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı. 28 madde oylanırken, 18 gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi
 
Başkan Memduh Büyükkılıç “Meclisimizce şehrin ekonomik gelişmesine ve imar hareketliğine hız katacak olan gündem maddeleri yine oybirliği ile onaylandı. Bu meclis toplantısında ağırlıklı olarak imar tadilatı oldu. Çünkü imarlı gelişimin ilk şartı imar planların uygulanmasıdır. ”dedi
 
İmar ağırlıklı gündem maddelerinin tek tek görüşülerek onaylandığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi bölgesindeki mülkiyeti belediyeye ait olan dükkan satışına izin verildiğini ve satıştan elde edilen gelirin yine hizmet olarak halka yansıyacağını kaydetti.
 
Büyükkılıç alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak Meclis Üyelerine teşekkür etti.
 
Kurum Haberi
 
 
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