Melikgazi Meclisi imar tadilatını onayladı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, başkanlığında toplanan Temmuz ayı olağan meclis toplantısında yer alan maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı. 28 madde oylanırken, 18 gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi



Başkan Memduh Büyükkılıç “Meclisimizce şehrin ekonomik gelişmesine ve imar hareketliğine hız katacak olan gündem maddeleri yine oybirliği ile onaylandı. Bu meclis toplantısında ağırlıklı olarak imar tadilatı oldu. Çünkü imarlı gelişimin ilk şartı imar planların uygulanmasıdır. ”dedi



İmar ağırlıklı gündem maddelerinin tek tek görüşülerek onaylandığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi bölgesindeki mülkiyeti belediyeye ait olan dükkan satışına izin verildiğini ve satıştan elde edilen gelirin yine hizmet olarak halka yansıyacağını kaydetti.



Büyükkılıç alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak Meclis Üyelerine teşekkür etti.



Kurum Haberi



