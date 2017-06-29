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Melikgazi tarihine sahip çıkmaya devam ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan tarihi yapıları günümüze kazandırmak amacı ile restorasyon yaptıklarını ve bu çalışmanın başta vatandaşlar olmak üzere bir çok kurum ve kuruluşça takdir edildiğini bildirdi.

Melikgazi tarihine sahip çıkmaya devam ediyor
 
“Melikgazi tarihi eserlere sahip çıkıyor”
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan tarihi yapıların sahiplenilerek onarıldığını ve gelecek kuşaklara Anadolu’nun tapusu olarak miras bırakıldığını kaydetti.


“Anadolu’nun tapuları korumaya alınıyor”
Gültepe Mahallesinde yer alan Köşk Medresesi çevresinde düzenleme yapılacağını ve günümüz kültür hizmetine sunulacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;
“Melikgazi Belediyesi olarak tarihi yapıları onarıyor ve günümüz hizmetine sunuyoruz. Böylece hem tarihi yapılarımızı sahipleniyor hem de gelecek kuşaklara miras bırakıyoruz. Çağırağa konağı ile işe başladık ve şu anda 16 eseri onararak günümüze kazandırdık. Çağırağa konağı çalışması hem Cumhurbaşkanlığı, hem Tarihi Kentler Birliği hem de Kültür Bakanlığınca ödüllendirildik. Şimdi de Köşk Medresesini günümüz kültür ve eğitim hizmetine sunmak olacaktır. Bunun için öncelikle Köşk Medresesi Koruma Sınırının İmar Planına Eklenmesi için proje hazırladık. Bildiğiniz üzere Köşk Medresesi Selçuklu döneminden sonra 1331-1381 yılları arasında Orta Anadolu’ya hakim olan Eretna Devleti’nin kurucusu Alaeddin Eretna tarafından yaptırılmıştır. Şimdi Melikgazi olarak bu külliyeti bir bütün içerisinde çevre düzenlemesi ve Kayseri kültür Yolu projesi kapsamında gelecek kuşaklara aktaracağız.“
Başkan Büyükkılıç, Köşk Medresesi ile proje çalışmasına başlanıldığını ve önümüzdeki yıl tamamlanarak hizmete sunulacağını sözlerine ekledi.
Kurum Haberi
 
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