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Melikgazi ürünleri için coğrafi işaret

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçeye ait ürünler için coğrafi işaret ve geleneksel ürün çalışmalarının yapılacağını söyledi.

Melikgazi ürünleri için coğrafi işaret
Coğrafi işaretleri, tüketiciler için ürünün kaynağını, yapısal özelliklerini ve ürünün söz konusu yapısal özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işaretlerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, bu çalışmanın ayrıca ekonomik katkısının da olduğunu çünkü yöresel ürün kategorisine giren ürünlerin piyasa değerinin üstünde satışa sunulduğunu kaydetti.

Resmi Gazete’de coğrafi işaret ve geleneksel ürün ile ilgili yasanın yayınladığını ve başvuru süresi ile tescil maliyetlerinin azaltıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi.
“Doğal ve beşerî unsurların bir araya gelmesi sonucu gıda, tarım, maden, el sanatları ürünleri ve sanayi ürünlerinden kanunda belirtilen şartlara uygun olanlar, tescil edilmesi şartıyla, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı korumasından yararlanır. Coğrafi işaret tescili yerel niteliklerine bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunmasını sağlar. Örneğin pastırma ve mantı için ‘Kayseri’ ibaresi, halı için ‘Yahyalı’ ibaresi, Develi cıvıklısı, Cırgalan Biberi, Erkilet Kedi Bacağı, Pınarbaşı Çerkez Peyniri, Sarız Kilim gibi ürünler bu kapsam da değerlendirilmelidir. Melikgazi ilçemizin de coğrafi işaret ve geleneksel ürünler kapsamında, Gesi cevizi ve gilaborusu, Ağırnas Dokuması, Kıranardı yağlaması, Hisarcık kirazı, Tavlusun beziryağı gibi ürünler için çalışma yapılmaktadır. Bu çalışma sonucunda değerlendirmeye alınan ürünler için ilgili bakanlığına başvuruda yapılacaktır. Coğrafi işaret tescili ile aynı zamanda taklitçiliğin önüne geçilmektedir”
Kurumsal Haber
 
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