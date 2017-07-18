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Melikgazi yolların bakım ve onarımına büyük önem veriyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, yolların bir şehir gelişimi ve düzenliği için çok önemli olduğunu bu neden ile yeni yolların yapımına, bozulan ve deforme olan yolların bakım ve onarımına büyük önem verdiklerini bildirdi.

Melikgazi yolların bakım ve onarımına büyük önem veriyor
Belediye olarak yeni yolların asfaltlanması tamamlandıktan, tamir edilen yolların ise bakım sonrası yol çizgilerinin yapıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi.
“Belediye olarak güvenli ve seri ulaşımın sağlanabilmesi için tüm imkânlar seferber edilmektedir. Yolların açılmasına büyük önem veriyoruz. Bozulan yolları tamir ve bakımını yapıyoruz. Özellikle seri ulaşım için trafik levha ve uyarıcı işaretlere önem veriyoruz. Bu açıdan bölünmüş yollar ile çok şeritli yollarda yol çizgilerini bizzat belediye olarak biz yapıyoruz. Şerit kullanımı çok önemlidir. Zaten yolun ortasında rastgele gitmek suçtur. Şerit ihlali suçtur. Çünkü trafik kuralları yapılan deney ve yaşanılan tecrübeler sonucunda konulmuştur. Bize de yollarda belirli aralıklarla yol çizgilerini hem yeniliyoruz hem de yeni yollarda hemen yol çizgilerini boyuyoruz”
Yol çizgisi aracının özellikle trafik akışının çok az olduğu saatlerde yol çizgisi yaptığını böylece trafikte aksama oluşturulmadığını kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, yol çizgi boyasının da özel olduğunu nitelik ve kimyasal karışım olarak siyah araç lastiklerinden uzun süre etkilenmediğini bu neden ile özel olarak yapıldığını sözlerine ekledi.

İHA

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