Melikgazi’de 3 mahallede kentsel dönüşüm

Melikgazi Belediyesi olarak KENTSEL DÖNÜŞÜM çalışmasını Gültepe, Yıldırımbeyazıt, Keçitepesi, Melikgazi ve Köşk mahallesinde başarı ile uygulayarak bu semtleri birer prestij semtleri haline getirdiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, 2015 yılında başlatılan şehrin batı bölümünde yer alan Küçükali, Kazımkarabekir ve Anbar mahallerinde ise çok büyük inşaat alanı oluşturarak kentsel dönüşüm projesinin hızla devam ettiğini kaydetti.

Bu 3 mahallede gerçekleştirilen kentsel dönüşüm ile sadece sağlıklı, modern ve depreme dayanıklı binalarının yükseleceğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Melikgazi Belediyesi kentsel dönüşüm projesi kapsamında sadece Küçükali, Kazımkarabekir ve Anbar semtlerinde toplam 84 blokta 4107 dairenin inşaatı devam etmektedir. Bu çalışmanın tamamlanması ile sadece fiziki yapı değil bu bölgelerde yaşanan birey ve ailelerinde sosyal, toplumsal ve ekonomik yapılarında da değişecektir. Sonuç itibari ile toplumsal kalkınmaya katkı sağlanmış olunacaktır. Dolayısı ile biz sadece fiziki yapıyı değil toplumsal bir çalışmayı da yerine getirmiş olmaktayız. Ayrıca kentsel dönüşüm ile hem istihdama hem de ekonomiye katkı sağlamaktayız”

Başkan Büyükkılıç, Küçükali semtindeki 3 blok ve 112 dairenin ise bu yıl sonunda hak sahiplerine teslim edileceğini sözlerine ekledi.