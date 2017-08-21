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Melikgazi’de asansör bakımları değerlendirildi

Belediye sınırları içerisinde yer alan asansörlerin bakım ve işletmelerinin yönetmeliğe göre özel sektör tarafından yaptırıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, makine mühendislerinin gerçekleştirdiği toplantıda ilçe sınırları içindeki asansör bakımlarının değerlendirildiğini ifade etti. 

Melikgazi’de asansör bakımları değerlendirildi

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğine’ göre 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren asansörlerin yıllık bakımları yetki belgesi alan ve bulunan firmalarca yapıldığını belirten Başkan Büyükkılıç, “Belediye sınırları içerisinde yer alan yeni yapılan inşaatlar ile yapılmış olan tüm asansörlerin denetimlerinin özel sektörce yapılmaktadır. Özel sektör firmalarında çalışan ve imza yetkili mühendislerce toplantı gerçekleştirerek durum değerlendirmesi yaptık. Çünkü biz denetleyen bir kurum olarak işi gerçekleştirenler ile sürekli irtibat halindeyiz. Olası sorun ve talepleri değerlendiriyor ve çözüme kavuşturuyoruz. Çünkü bir kamu hizmetinde süreklilik ve zamanında gerçekleştirilmiş olması önemlidir” dedi.

Belediye olarak asansörlerin yıllık bakım ve ruhsat işlerinin 2012 yılından sonra özel sektörce yapıldığını kaydeden Başkan Büyükkılıç, inşaatların ruhsat ve statik kontrollerin yapı denetim şirketlerine verildiğini dile getirdi.
Başkan Büyükkılıç, yerel yönetimlerin yani belediyelerin uygulayan, icra eden ve yerine getiren birer kurum olmaktan çıkarak gitgide denetleyen kurum olma özelliğe yöneldiğini sözlerine ekledi.
 

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