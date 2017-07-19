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Melikgazi’de okullarda haşarata karşı ilaçlama

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde yer alan eğitim kurumlarında yaz tatili süresinde çalışmalar yaparak 2017-2018 eğitim ve öğretim yılına hazır hale getireceklerini söyledi.

Melikgazi’de okullarda haşarata karşı ilaçlama
 
351 okulda, 3282 sınıfta ilaçlama
Melikgazi Belediyesi olarak eğitime ve öğretime büyük önem verdiklerini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “İlçe sınırları içerisinde anasınıfı, ilk, orta ve lise öğretim ile özel eğitim olmak üzere 351 eğitim kurumu bulunmaktadır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız istişareler neticesinde okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte daha önceden müracaat eden okul idarelerinin talepleri bir plan dahilinde tek tek yerine getiriliyor. Çevre düzenlemeleri, öğretmen odası yapımı, dış cephe yenilemeleri, spor sahaları ve aletlerin onarımı gibi birçok alanda ekiplerimiz yoğun bir mesai harcayarak çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca okulların yaz tatilinde haşarata karşı ilaçlanmasına da başlanıldı. Dolayısı ile ders zili çalmadan okulları eğitim ve öğretime hazır hale getireceğiz.” dedi.
Melikgazi Belediyesinin eğitime yapmış olduğu yatırım ve hizmetlerle eğitim dostu bir belediye olduğunu kanıtladığını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, talep edilen okullarda her sınıfın ve idare odaların tek tek ilaçlandığını ve okulların sağlık açısından da hazır hale getirildiğini sözlerine ekledi.
Kurum Haberi
 
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