Melikgazi’den istihdama tam destek

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kısa adı MELMEK olan Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile binlerce kursiyerin meslek sahibi yapılarak istihdama katkı ve ekonomiye destek sağlandığını söyledi.



16 sosyal tesiste meslek edindirme kursları ile her yıl on binlerce vatandaşın meslek sahibi olduğunu hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi sosyal belediyeciliği önemseyen bir belediyedir. Bundan dolayı 20 yıldır düzenlenen ücretsiz kurslarımız ile bireyleri meslek sahibi yaparak kalifiyeli eleman olarak iş bulmalarına imkân sağlıyoruz. Şimdi yine bilgisayar destekli muhasebe kursu açıyoruz. Üç ayrı sosyal tesisimizde verilecek olan bu Kurslarımız ile hem istihdama hem de ekonomiye katkı sağlıyoruz” dedi.



Necip Fazıl, Fedakar Gülderen ve Tınaztehpe Sosyal Tesislerde olmak üzere 3 ayrı semtte verilecek olan bilgisayar destekli muhasebe kurslarına kayıtların başladığını ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, milli seferberlik istihdam artırıcı çalışmalarda Melikgazi’nin de varlığını ve desteğini belli ettirerek katkı sağladığını sözlerine ekledi.



Kazımkarabekir’de kat karşılığı ihale

Diğer yandan Başkan Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Kazımkarabekir Mahallesi’nde toplam 3 bloktan oluşan 183 dairenin kat karşılığı ihalesi ile yaptırılacağını söyledi.

İlkinin 8 Ağustos 2017 günü yapılacak kat karşılığı ihalesinin müteahhitler için bir fırsat olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahallesi’nde 3 bloktan oluşan inşaatın kat karşılığı ihalesi sonucu müteahhitler; ruhsat, kat mülkiyeti, çevre düzenlemesi gibi işlemlerden muaf olduğunu bu açıdan maliyetin düştüğünü kaydetti. Gerçekleştirilen kat karşılığı ihalesin de firmalardan teklif alınacağını değerlendirme komisyonunda tekliflerin inceleneceğini belirten Başkan Büyükkılıç, ihaleye katılacak firmaların şimdiden bölge hakkında bilgi almalarının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.



(Kurum haberi)







