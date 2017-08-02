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“Melikgaziye yakışır bir çalışma”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, şehir içi trafik akışının seri, etkin ve güvenli olabilmesi için Osman Kavuncu Mahallesinde Kazımkarabekir, Orta Sanayi, Kartal yolu gibi Beyatlı ve Kevser Caddelerinin birleştiği noktada kavşak düzenlemesi yapıldığını bildirdi.

“Melikgaziye yakışır bir çalışma”
Yol, kavşak, trafik güvenliği ve görsel güzellik yanında adeta çiçek bahçesi ile bütünlük sağlanan kavşak düzenlemesinin Melikgazi’ye yakışır bir çalışma olduğunu belirten Başkan  Büyükkılıç,  şehir içi trafiğe büyük önem verdiklerini özellikle güvenli ve seri ulaşım için kavşak düzenlemesi yaptıklarını kaydetti.
 
İki kavşak düzenlemesi ile beş ayrı istikameti düzenlediklerini ifade eden Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
 
Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde seri, güvenli ve akışkan bir trafik ulaşımını sağlamak için yollara büyük önem veriyoruz. Tabi ki bu yolların birbiri ile bağlantıları daha büyük önem kazanmaktadır. Bu açıdan Osman Kavuncu Mahallesinde iki kavşak düzenlemesi ile 5 yol akışını güvenli hale getirmek istedik. Bunun için 22 m2 çapında Raunt Kavşak inşa ettik. Bu çalışma ile çevre esnafı için otoparklar oluşturduk. Bu çalışma ile trafik akışı daha seri ve güvenli hale gelecektir.  Kavşak yapımı ile bu nokta kör noktadan çıkarılmıştır. Dolayısı ile sürücüler zamandan kazanarak daha kısa sürede ulaşımlarını sağlamaktadırlar
 
 
 
 
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