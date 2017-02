Ortak alanlarımızı korumalıyız!

Park ve bahçeler ile sosyal ve spor tesislerinde yer alan, bank, lamba, çöp kutuları, kamelyalar, havuzlar, musluklar, basketbol potaları, ağaçlar, süs ve bahçe çiçekleri gibi akla gelebilecek her malzemenin aslında birer kamu malı olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Kamu malı vergiler ile alınmaktadır. Yani bedeli yine sizler tarafından ödenmektedir. Bu açıdan herkesin hakkı vardır. Bu nedenle özellikle korunmalı ve kollanmalıdır. Parklardaki oturma grupları, kamelyalar, banklar, çöp sepetleri, lambalar, umuma açık wc’lerdeki ayna, çeşme, lavabo gibi tüm malzemeler birer kamu malı olup sizlerin vergileri ile alınmaktadır. Bu binaların üzerine slogan yazmak, sprey boyaları ile resim yapmak yasaktır. Bunlar için ek maliyetler yaparak temizlenmek ve boyanmaktadır“ dedi.

Her yıl bütçenin yaklaşık yüzde 2 gibi bir oranı park, bahçelerde kullanılan malzeme alımına ayırdıklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, hor ve sorumsuzca kullanılan, çocuklara ikaz edilmediği için kırılan ve bozulan bu malzemeler içinde yine her yıl bütçenin yüzde 2’i gibi bir oranı malzeme tamiri veya yenilenmesi harcamasında bulunduklarını kaydetti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, kamu mallarına zarar verenlerin uyarılmasını ve çocukların bu yönde eğitilmesini isteyerek gerekli hallerde kolluk kuvvetlerine haber verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.





İHA