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Sağlık sektörüne Melikgazi katkısı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Meslek Edindirme kursları bünyesinde Hasta ve Yaşlılara Bakım Kursu açtıklarını söyledi.

Sağlık sektörüne Melikgazi katkısı
Hasta ve Yaşlılara Bakım Kursu’nun vatandaşlardan gelen yoğun talebi karşılamak için açtıklarını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,  “Hasta ve yaşlılara şefkat göstermek, yardım etmek ve ihtiyaçlarını gidermek bizim dinimizin bir gereği ve insan olarak yapmamız gereken en önemli görevlerimiz arasındadır. Bunu yaparken de  bilinçli ve donanımlı olarak yapmak elbette daha da faydalı ve önemlidir. Evinde  yatalak hasta ve bakıma muhtaç yaşlıları olanlar ve bunu bir meslek gibi görüp, bilinçli bir şekilde bu işi yaparak aile bütçesine katkı sağlamak isteyenler için son derece önemli bir fırsat sunuyoruz. İnanıyorum ki bu kurs, büyük talep görecek ve şu an için iki kurs merkezinde açmayı düşündüğümüz kursumuzu bütün tesislerimizde hayata geçireceğiz” dedi
 
Sosyal ve spor Tesisleri bulunan semtlerde açılacak olan Hasta ve Yaşlılara Bakım kursu için kayıtların başladığını ve kursların 180 saat sürecek olan dersler sonunda eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, kursa katılmak isteyen vatandaşlarımızın bulunduğu en yakın kurs merkezine ya da Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi’ne 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi ve öğrenim belgesi ile birlikte müracaat etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
 
 
 
 
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