Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Serkent Kurban Pazarına ücretsiz servis

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 31 Ağustos 2017 Perşembe günü saat 19:00’a kadar her saat başı Kayseri Meydanı Bürüngüz camisi önündeki otobüs durakları önünden hareket ederek Serkent Kurban Satış merkezine Melikgazi Belediyesince ücretsiz servis kaldırıldığını söyledi.

Serkent Kurban Pazarına ücretsiz servis
Kurban satış alanı olan Serkent’te gitmek ve kurban almak isteyen vatandaşlar için özel servis kaldırılacağını belirten Başkan Büyükkılıç, “Kurban satış yerinde yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı hem vatandaş hem de kurban satıcısı olan esnaflar memnun. Gerek temizlik, gerek ise ulaşım ağının açık olması son derece önemlidir. İçme suyu sıkıntısı yoktur Kurban satış alanında veteriner hekimler vardiye usulü çalışmaktadır. Zabıta ekipleri görev başındadır. Satış ve kesim yerleri hazırdır. Ayrıca Melikgazi Belediyesi olarak Salı, Çarşamba ve Perşembe olmak üzere 3 gün süresince yani arife gününe kadar her saat başı Kayseri Meydanı Bürüngüz camisi önündeki kurban pazarına gitmek isteyenler için servis kaldırılacaktır” dedi.
Başkan Büyükkılıç, Bu vesile ile Kayserili hemşerilerinin, Türk milletinin ve İslam âleminin Kurban Bayramını tebrik ettiğini sözlerine ekledi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.