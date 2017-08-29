Serkent Kurban Pazarına ücretsiz servis

Kurban satış alanı olan Serkent’te gitmek ve kurban almak isteyen vatandaşlar için özel servis kaldırılacağını belirten Başkan Büyükkılıç, “Kurban satış yerinde yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı hem vatandaş hem de kurban satıcısı olan esnaflar memnun. Gerek temizlik, gerek ise ulaşım ağının açık olması son derece önemlidir. İçme suyu sıkıntısı yoktur Kurban satış alanında veteriner hekimler vardiye usulü çalışmaktadır. Zabıta ekipleri görev başındadır. Satış ve kesim yerleri hazırdır. Ayrıca Melikgazi Belediyesi olarak Salı, Çarşamba ve Perşembe olmak üzere 3 gün süresince yani arife gününe kadar her saat başı Kayseri Meydanı Bürüngüz camisi önündeki kurban pazarına gitmek isteyenler için servis kaldırılacaktır” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Bu vesile ile Kayserili hemşerilerinin, Türk milletinin ve İslam âleminin Kurban Bayramını tebrik ettiğini sözlerine ekledi.