Türkiye genelindeki YGS sınavını aratmayan ve bire bir aynı düzen ve kuralların uygulandığını sınavda liseyi bitiren ve belediye kurslarından yararlanan öğrencilerin katıldığını belirten Başkan Büyükkılıç, bu sınavın öğrencilerin almış oldukları eğitim sonrasında bilgi ölçmek ve eksik oldukları konuların tespiti noktasında oldukça faydalı olduğunun kaydetti. Üniversiteye giriş sınavının öğrenciler üzerindeki baskı ve stresi azaltmak, sınav heyecanını gidermek ve bu hafta sonu yapılacak sınava hazırlık açısından yapılan bu sınavın çok faydalı olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;

“Liseyi bitiren ve belediyemiz kurslarına iştirak eden 270 öğrenci 12 mart 2017 günü yapılacak olan YGS sınavının bire bir aynısı yaşamaları sağlamak ve bilgi düzeylerini tespit etmek üzere böyle bir gerçekleştirildi. Adeta Sınav tatbikatı yapıldı. Çünkü Öğrencilere kalem ve silgi verildi, su şişesi verildi, üstleri arandı, cep telefonları zimmetli olarak alındı yani 12 Mart günü sınavı kendilerine ne yapılacak ise aynı uygulama yaşatıldı. Ayrıca sınav soruları ile de bilgi düzeylerini öğrenmiş oldular”