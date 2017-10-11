Sonbahar temizliği başladı

6 adet süpürge makinesi, 4 motorlu tırpan, 2 adet kepçe kamyon, 3 greyder, çöp konteynırı yıkama-boyama aracı ve 60 kişiden oluşan temizlik ekibi ile sonbahar temizlik kampanyasının startını Keykubat, Osman Kavuncu mahalleleri; cadde ve sokaklarında verdiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, “Daha temiz bir Kayseri, daha temiz bir Melikgazi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılması gereken rutin temizliğin dışında sonbahar temizlik kampanyası ile özellikle arka sokaklarda, yoğun kullanılmayan kaldırım ve yollarda temizlik yapıyoruz. Bölgenin mıntıka temizliği yapıldıktan sonra, motorlu tırpanlar ile kaldırımlar yabancı otlardan arındırılıyor. Süpürge araçlarımız ve temizlik elemanları ile de toplanıyor. Mahallede yer alan otoparklar, çocuk oyun grupları gibi yerlerin içinde ve çevresinde büyümüş olan otlarda bu çalışma ile temizleniyor. Ayrıca boş arsalardaki otlar hem temizleniyor hem de arazi greyderlerle düzleniyor” dedi

Başkan Büyükkılıç, sonbahar temizlik kampanyasının her gün 2-3 mahalle olmak üzere tüm mahalleler temizleninceye kadar devam edeceğini kaydetti.

temizlik konusunda daha duyarlı olalım

Keykubat Mahalle halkı temizlik kampanyasının kendi mahallelerinden başlatılmasının kendileri açısından, halk ve çevre sağlığı açısından önemli olduğunu, bundan dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiklerini belirterek, ilçede yaşayan herkesi temizlik konusunda daha duyarlı olmaya davet ettiler.