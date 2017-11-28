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Taha Carım Bulvarı 2 Aralık'ta hizmete açılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplam 7,5 km uzunluğunda, 25 metre genişliğindeki ve 7 mahalleden geçen Taha Carım Bulvarının 2 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 13:00’de düzenlenecek tören ile hizmete açılacağını söyledi.

Taha Carım Bulvarı 2 Aralık'ta hizmete açılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımları ile hizmete açılacak olan Taha Carım Bulvarının açılış törenine hemşerilerini davet eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Açılışını yapacağımız Taha Carım Bulvarı Bel-Sin bölgesi Kocatepe Camisi önünden başlayan ve 7 mahalleden geçerek Yeniköy mahallesine bağlanan toplam 6 km ve bağlantı yolları ile 7,5 km uzunluğunda 25 metre genişliğindedir. Taha Carım Bulvarı 7 mahallede trafikte rahatlama sağlayacaktır. Bu yol güzergâhında bulunan mahallelerde modern çok katlı binaların inşasına, dolayısı ile ekonomiye ve sosyal yaşamın değişmesine ve gelişmesine katkı sağlayacaktır.” dedi.
Başkan Büyükkılıç ‘Taha Carım Bulvarının açılması ile daha güvenli, seri ve alternatif bir yolun hizmete gireceği gibi aynı zamanda yolun Organize Sanayi Bölgesi ile olan bağlantısından dolayı ekonomiye de katkı ve yakıt tasarrufunun sağlanmış olacağını’ sözlerine ekledi.
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