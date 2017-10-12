Taha Carım Bulvarı 5. etap çalışması tamamlandı

Taha Carım Bulvarının alternatif yolun ekonomiye ve sosyal yaşama da katkı sağlayacağını belirten Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak Taha Carım Bulvarı 5. Etap yol çalışması devam ediyor. Alt yapısı tamamlandı ve bunun için 20 bin ton alt yapı malzemesi kullanıldı. Ömüzüdeki günlerde asfaltlanarak hizmete açılacak. 5 etap 2500 metre uzunluğundadır. Toplam 7000 metre uzunluğunda 25 metre genişliğindeki Taha Carım Bulvarı açılması ile 7 mahallede trafikte rahatlama sağlanacaktır. Bu yolun açılması ile modern çok katlı binaların inşaatı, dolayısı ile ekonomiye ve sosyal yaşamın değişmesine ve gelişmesine katkı sağlayacaktır. Taha Carım Bulvarı 5. Etap çalışması sonucunda Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi ile Mehmet Tavsal Caddesi bağlandı. Dolayısı ile ilçenin batı bölümünde daha kestirme bir yoldan ulaşımını sağlayacaktır. Taha Carım 5. Etap için asfaltlama çalışması için ise yaklaşık 12 bin ton asfalt kullanılacaktır” dedi.



Başkan Büyükkılıç, yol çalışması sırasında Telekom, KCETAŞ, Kayserigaz, KASKİ gibi alt yapı kuruluşları ile ortak çalışma yapıldığını sözlerine ekledi.