Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Taha Carım Bulvarı'nda çalışmalar sürüyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Taha Carım Bulvarı 5. Etabının alt yapı çalışmasının tamamlandığını ve asfaltlanması ile alternatif bir yol olarak şehre kazandırılacağını söyledi.

Taha Carım Bulvarı'nda çalışmalar sürüyor
Taha Carım Bulvarının alternatif yolun ekonomiye ve sosyal yaşama da katkı sağlayacağını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak Taha Carım Bulvarı 5. Etap yol çalışması devam ediyor. Alt yapısı tamamlandı ve bunun için 20 bin ton alt yapı malzemesi kullanıldı. Önümüzüdeki günlerde asfaltlanarak hizmete açılacak. 5 etap 2 bin 500 metre uzunluğundadır. Toplam 7 bin metre uzunluğunda 25 metre genişliğindeki Taha Carım Bulvarı açılması ile 7 mahallede trafikte rahatlama sağlanacaktır. Bu yolun açılması ile modern çok katlı binaların inşaatı, dolayısı ile ekonomiye ve sosyal yaşamın değişmesine ve gelişmesine katkı sağlayacaktır. Taha Carım Bulvarı 5. Etap çalışması sonucunda Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi ile Mehmet Tavsal Caddesi bağlandı. Dolayısı ile ilçenin batı bölümünde daha kestirme bir yoldan ulaşımını sağlayacaktır. Taha Carım 5. Etap için asfaltlama çalışması için ise yaklaşık 12 bin ton asfalt kullanılacaktır” dedi.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, yol çalışması sırasında Telekom, KCETAŞ, Kayseri Gaz, KASKİ gibi alt yapı kuruluşları ile ortak çalışma yapıldığını sözlerine ekledi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.