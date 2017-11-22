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Unutulan meslekler Melikgazi'de hayat buluyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mel-Mek Meslek Edindirme Kursları bünyesinde yorgan dikim kursu açılacağını söyledi.

Unutulan meslekler Melikgazi'de hayat buluyor
Yorgan dikim kursunun vatandaşlardan gelen yoğun talebi karşılamak için Ağırnas Kurs Merkezinde açıldığını belirten Başkan Büyükkılıç, “Unutulmaya yüz tutmuş bir zanaat olan yorgan dikiminin nesilden nesile aktarılmasını istiyoruz. Bu neden ile yine bir ilk’i gerçekleştiren Melikgazi Belediyesi, yorgan dikim kursu ile bu sanatın gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak. Bir zamanlar çeyizlerin olmazsa olmazı el emeği yorganlar, günümüzde yerini makine üretimine bıraksa da bir çok evde halen bu gelenek devam ediyor. Günümüzde artık pek bilinmeyen, kaybolmaya yüz tutan, el emeği göz nuru yorgan dikimi, güz mevsiminin kendini gösterdiği şu günlerde yeniden revaçta. Halkın isteği üzerine açılan kurslarımıza kayıtlar devam ediyor. Bu bir kültür aktarımı olsa da aynı zamanda bir meslektir. Dolayısı ile bunu bir meslek gibi görüp, bilinçli bir şekilde bu işi yaparak aile bütçesine katkı sağlamak isteyenler için son derece önemli bir fırsat sunuyoruz. İnanıyorum ki bu kurs büyük talep görecek ve şu an için Ağırnas Kurs Merkezinde açmayı düşündüğümüz kursumuzu bütün tesislerimizde hayata geçireceğiz” dedi.
Yorgan dikim kursunu başarı ile tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, kursa katılmak isteyen vatandaşların 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi ve öğrenim belgesi ile birlikte müracaat etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
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