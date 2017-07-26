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Vatani görev yapanlara Melikgazi'den ekonomik destek

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak vatani görevlerini yapmak için kışlaya giden asker ailelerine asker maaşı ödediklerini söyledi.

Vatani görev yapanlara Melikgazi'den ekonomik destek
Melikgazi Belediyesi sosyal belediye hizmetlerine büyük önem verdiğini sosyal barışın ve toplumsal dayanışmanın çok önemli olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu;
“Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde oturan ve vatani görev için askere giden evlatlarımızın evli ise eşlerine, bekar ise annelerine maaş vermekteyiz. Belediyemize başvuruda bulunan her aileye asker maaş verilmektedir. Gelir düzeyi ne olursa olsun başvurmaları yeterlidir. Aylık ortalama 900 asker ailesine maaş vermekteyiz. Bu hizmetimiz sosyal belediyeciliğin güzel örneğidir, Ramazan ayında talepte bulunanlara iaşe yardımında bulunulmuştur”
Eğitim, sağlık, sanatsal, spor ve kültürel hizmetler yanında vatani görevini yapanın da yanında olduklarını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bir ailede birden fazla asker varsa hepsine asker maaşı ödediklerini sözlerine ekledi.
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