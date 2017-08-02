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Yunus Emre’de kaldırım ve yollar yenileniyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hürriyet Mahallesi Yunus Emre Caddesinde kaldırım ve yol yenileme çalışmasının yapıldığını söyledi.

Yunus Emre’de kaldırım ve yollar yenileniyor
Belediye yatırımcı teknik heyeti ile çalışma alanlarını gezen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Hürriyet Mahallesinin her geçen gün yenilendiğini ve binaların yükseldiğini bu açıdan kaldırım ve yol çalışmalarında yenileme ihtiyacının olduğu kaydetti.
 
Yunus Emre Caddesinin; Sokullu, Fırat ve Necip Fazıl Caddeleri ile kesiştiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:               
 
 “Melikgazi ilçesi her geçen gün belediye yatırım ve hizmetleri ile planlı bir şekilde büyümekte ve gelişmektedir. Bu gelişmeye uygun alarak şehrimizde araç sayısı artmaktadır. Dolayısı ile trafik yoğunluğu da artmaktadır. Belediye olarak trafik akışının gelişen ve büyüyen şartlara göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Güvenli ve seri bir trafik akışı için Hürriyet Yunus Emre Caddesinde yol yenileme kaldırım yapılmaktadır. Bu çalışma dengeli ve seri bir ulaşım ağı kurulmak istenmiştir. Şehrimize hayırlı olsun
 
 Kurum Haber
 
 
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