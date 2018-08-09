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08.08.2018'de Melikgazi'de 'Evet' dediler

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 8 Ağustos 2018 gününe özel nikâh kıydırmak isteyen çiftlerin Melikgazi Belediyesi Nikah Salonlarında mutluluklarını paylaştıklarını söyledi. 

08.08.2018'de Melikgazi'de 'Evet' dediler

Unutulması zor günlerde nikâh işlemleri yaptırmak isteyen çiftlerin aylar öncesinden Melikgazi Nikâh Memurluğu’na müracaat ettiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “evlenecek çiftler için önemli günler vardır. Bunlardan biriside nikâh tarihidir. Bu tarihi ölümsüzleştirmek ve daha anlamlı olmasını sağlamak ve hatırlanmasını kolay kılmak adına gençlerimiz bugünleri tercih etmektedir. Melikgazi Belediyesi’ne 08.08.2018 tarihi için nikah kıydırmak isteyen çiftler tarafından aylar öncesinden adeta rekor başvuru olmuştur. Bugün öğle saatine kadar 33 çift “evet” dedi, akşam saat 22.00 ‘e kadar 32 çift sırada bekliyor” dedi 
Hizmeti semtlere götürme anlayışı içerisinde yaptırılan çok amaçlı ve büyük ölçekli sosyal ve spor tesisleri içerisinde Nikah Salonlarının olmasına ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, 5 nikah memuru tarafından 8 tesis de nikah merasiminin yerine getirildiğini kaydetti. 

İHA

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