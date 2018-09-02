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“12 bin gönüllü turizm elçisi Kayseri’ye geliyor”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ÖSYM tarafından yapılan ve Erciyes, Abdullah Gül ile Nuh Naci Yazgan Üniversitelerinin ilgili fakültelerinde okumaya hak kazanarak kesin kayıt için ilimize gelecek olan Üniversite öğrencileri için “12 bin gönlü turizm elçimiz Kayseri’ye geliyor" dedi. 

“12 bin gönüllü turizm elçisi Kayseri’ye geliyor”

Kayseri Üniversitelerinde okumak için gelecek öğrencilerin ailelerine merak etmemelerini çünkü çocuklarının Kayserililere emanet olacağını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrencilerin aynı zamanda tarihi geçmişe ışık tutan, zengin kültür ve folklor değerleri olan, planlı yerleşimi modern şehirciliği ile misafirperver halkı bağrında yaşayan bir ilde yaşamaya hak kazandıklarını söyledi. 

Kayseri’nin planlı yerleşimi ile şehircilik açısından örnek gösterilen bir Anadolu bölge şehri olduğunu, hava, kara ve demiryolu ulaşım ağına sahip olup şehirlerarası ulaşımın kolay gerçekleştiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bilgi birikimi ve zorlu bir çalışma isteyen bir sınavı kazanmalarından ve Kayseri’yi tercih etmelerinden dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.  
 

İHA

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