“15 TEMMUZ TÜRK MİLLETİNİN YENİDEN DİRİLİŞİNİN TARİHİDİR"

15 Temmuz hain darbe girişiminde tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’nin de tek yürek, tek ses olarak bir olduğunu ve Kayserililerin meydanlara sığmadığının altını çizen Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayserili hemşerilerimin samimiyet, heyecan ve şevki hep diri kalacak, bu neden ile Kayserililer tüm Türkiye'ye örnek oldu ve bu haklı gururu her zaman yaşayacaklar” dedi.



Türk Milleti’nin gerektiğinde tek yumruk, tek ses ve tek yürek olarak liderinin çevresinde bir bütün olduğunu ifade eden Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi; “Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile meydanlarda nöbet tutan bu yüce millet, büyük bir azim ve şevkle demokrasisine ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Meydanların boş bırakılmayacağını bu millet anladı ve bundan böyle bu millet yüreği, fikirleri ve inancı ile milletine, devletine,vatanına ve bayrağına sahip çıkacaktır. 15 Temmuz’da milli idare şaha kalmıştır. Hedef 2023 olup bu hedefte yol haritası aynen devam edecektir. 15 Temmuz darbe girişimine karşı tankların önüne kendini siper eden, mermilere hedef olarak şahadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum.”



Memduh Büyükkılıç, sözlerini şöyle noktaladı: “Kayseri ve Kayserililer tek ses, tek yürek ile meydanları boş bırakmayacak. Kayseri her zaman Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında.”



Haber: Rukiye Usta