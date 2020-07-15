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15 Temmuz'un 4. yılında Melikgazililer meydanlardaydı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin dördüncü yılında, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri çerçevesinde Kayseri’de etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbe girişiminin dördüncü yıldönümü etkinlikleri, mevlidi şeriflerin okutulması, Kartal Şehitliği ve Polis Şehitliği’nin ziyaret edilmesi ve kuran tilavetleri ile başladı. 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldıklarını ve Melikgazi Belediyesi ailesi olarak meydanları boş bırakmadıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “15 Temmuz günü aynı azim ve şevkle Melikgazi ailesi olarak personelinden meclis üyelerimize kadar Melikgazi halkı olarak Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamalarında pandemi tedbirlerine uygun olarak hazır bulunduk. Meydanda vatandaşlarımıza maske dezenfekran ve tek kullanımlık seccade dağıttık. Hatm-i Şerif ve Mevlid-i Şerif’in duası için Hunat Camii’nde buluştuk. 




Şehitlerimizin ruhunu yüceltmek için hatim okuyan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın emri ile vatan nöbeti için meydanlara çıkıldı. O gece 81 ilimiz ülkesi için günlerce hainlere geçit vermedi, nöbet tuttu. Ancak hala yüreklerde her zaman nöbete hazırız. Bu dersten gün geçtikçe öğrenecek ve öğretecek daha çok şeyimiz var. 15 Temmuz’u hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız. Bundan sonra da birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece bu bayrak göklerden inmeyecek, minareler ezansız kalmayacak Allah'ın izniyle. Cenab-ı Allah o günleri bir daha bizlere göstermesin birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın.” ifadelerini kullandı.
Başkan Dr. Palancıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükler Günü için Melikgazi Belediyesi olarak her türlü tedbir alındığını ve hizmetlerin yerine getirileceğini sözlerine ekledi.

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